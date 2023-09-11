***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193602BIST