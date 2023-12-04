***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.12.2023 10:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221790
BIST
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10:538.001
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -25,16
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5328,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5331,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0377
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:531.923,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.923,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:53
|EKOS
|33,00
|96.269.382
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.217.404
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|36.075.414
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|324.632.007
|% 9,99
|
|CRFSA
|126,70
|138.540.995
|% 9,98
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|35,76
|742.277.906
|% -9,70
|
|KTLEV
|52,10
|110.233.536
|% -8,36
|
|MRSHL
|1.892,00
|106.236.905
|% -7,71
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|260,50
|3.012.851.974
|% -0,10
|
|TUPRS
|154,40
|1.335.025.531
|% 0,72
|
|ISCTR
|21,98
|836.420.835
|% -0,36
|
|KOZAL
|24,20
|814.828.357
|% 2,89
|
|DAPGM
|35,76
|742.277.906
|% -9,70
|
|EKGYO
|7,35
|389.093.974
|% 0,00
|
|ODAS
|11,20
|549.280.924
|% 3,61
|
|ISCTR
|21,98
|836.420.835
|% -0,36
|
|MOBTL
|4,36
|151.199.112
|% -1,80
|
|KOZAL
|24,20
|814.828.357
|% 2,89
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8810
|28,9268
|% 0,11
|
|Euro
|31,4253
|31,4370
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,5485
|36,7318
|% -0,18
|
|Frank
|32,9488
|33,1473
|% -0,47
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|923,90
|926,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,51
|981,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,22
|78,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,64
|2.061,00
|% 0,66
|