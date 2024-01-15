***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.01.2024 14:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon'un izahanme değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240053
BIST
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16:588.055
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 68,05
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5830,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5832,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:581.987,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:58
|AGROT
|16,94
|289.884.712
|% 10,00
|
|EDIP
|16,33
|78.853.932
|% 9,97
|
|PKENT
|267,00
|194.596.213
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.834.948
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.304.269
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|193.101.366
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,64
|336.429.471
|% -9,98
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,89
|51.028.980
|% -6,13
|
|IZFAS
|14,32
|58.263.138
|% -6,04
|
|THYAO
|253,50
|7.019.022.351
|% 1,00
|
|KCHOL
|160,70
|5.081.057.458
|% 3,34
|
|AKBNK
|42,98
|4.811.819.930
|% -0,65
|
|ISCTR
|25,40
|3.969.146.491
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,48
|3.595.352.769
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.595.352.769
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,40
|3.969.146.491
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.511.354
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,26
|948.706.863
|% 0,85
|
|AKBNK
|42,98
|4.811.819.930
|% -0,65
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0989
|30,1012
|% 0,01
|
|Euro
|32,9586
|32,9717
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,1868
|38,3783
|% -0,15
|
|Frank
|35,1106
|35,3221
|% -0,18
|
|Riyal
|8,0018
|8,0420
|% -0,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|912,39
|918,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,73
|968,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,40
|77,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,29
|2.053,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13VERUS
Yüzde 4.76 oranında artışla 211.20 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 383 adet işlem
-
17:12OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 188.20 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 896 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ISCTR, GARAN
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 54 artarak (% 0.73 ) 7, 145
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TATEN, MEGMT, ADESE, EDIP, YGYO, IDEAS, MRGYO, DOGUB, AZTEK, FMIZP