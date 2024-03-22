***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.03.2024 14:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261430
BIST
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14:409.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 71,15
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4032,0003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0249
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4034,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,2245
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:402.228,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,83
|Açılış
|: 2.228,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MEKAG
|66,55
|103.427.712
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.877.458
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.951.100
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.643.759
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|312.451.467
|% -9,99
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|BEGYO
|4,30
|292.745.606
|% -9,47
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,60
|21.432.599
|% -8,86
|
|THYAO
|291,00
|8.545.836.838
|% 1,93
|
|YKBNK
|26,52
|3.835.367.017
|% 2,08
|
|VESTL
|87,85
|3.555.684.102
|% 2,39
|
|ISCTR
|11,17
|3.247.151.739
|% 0,18
|
|AKBNK
|46,02
|2.473.383.864
|% 2,18
|
|ISCTR
|11,17
|3.247.151.739
|% 0,18
|
|YKBNK
|26,52
|3.835.367.017
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,43
|567.397.448
|% -0,55
|
|MOGAN
|21,36
|1.700.393.316
|% 1,33
|
|PETKM
|23,60
|1.755.873.951
|% 2,97
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9932
|32,0003
|% -0,08
|
|Euro
|34,6361
|34,6515
|% -0,64
|
|Sterlin
|40,8237
|41,0283
|% -1,21
|
|Frank
|36,0241
|36,2046
|% -0,96
|
|Riyal
|8,6523
|8,6957
|% -0,61
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|903,81
|906,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,56
|1.010,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,52
|2.165,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:59ERSU
Yüzde 8.29 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 734, 004 adet işlem
-
14:58KENT
Yüzde 9.97 oranında artışla 1, 257.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 903 adet işlem
-
14:57IHYAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 719 adet işlem
-
14:56SMRTG
Yüzde 4.55 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 241, 789 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 13 artarak (% 0.67 ) 9, 919