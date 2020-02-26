***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.02.2020 14:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon'un İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821689
BIST
15:22114.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 178,30
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:226,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:226,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:22325,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,52
|Açılış
|: 325,54
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.040.684
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,60
|60.061.613
|% 15,38
|
|OYAYO
|2,94
|14.899.060
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,65
|321.544.004
|% 11,27
|
|ARENA
|12,16
|6.752.428
|% 9,95
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,29
|69.137.391
|% -5,88
|
|BJKAS
|2,75
|12.274.314
|% -5,82
|
|ASELS
|29,04
|1.970.468.795
|% -0,34
|
|THYAO
|13,27
|1.688.934.302
|% -1,56
|
|ODAS
|2,19
|373.934.547
|% 0,46
|
|GARAN
|10,60
|368.193.318
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,87
|357.531.184
|% 1,77
|
|ODAS
|2,19
|373.934.547
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|195.584.429
|% 2,29
|
|THYAO
|13,27
|1.688.934.302
|% -1,56
|
|KRDMD
|2,87
|357.531.184
|% 1,77
|
|KARSN
|1,97
|221.785.499
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9358
|7,9756
|% -0,32
|
|Frank
|6,2904
|6,3283
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6361
|1,6443
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|15,44
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|3,28
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|1,59
|
|Çeyrek
|520
|532
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,36
|53,36
|-0,90
|
Seans Raporu
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15:36TLMAN
Yüzde 4.34 oranında artışla 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 486, 099 adet işlem
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15:35MNDRS
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 340, 356 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 114, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 10, 440.00 milyon TL de
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15:31BALAT
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 631 adet işlem
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VAKBN, FROTO, KRDMD