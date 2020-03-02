***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.03.2020 15:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823291
BIST
16:34107.361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.367,73
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:346,2280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,2270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:346,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
16:34319,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,89
|Açılış
|: 319,25
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,96
|452.864.670
|% 17,37
|
|GYHOL
|22,98
|7.268.938
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.496.689
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.236.731
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|34.582.553
|% 14,35
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,01
|14.510.356
|% -3,38
|
|ECZYT
|11,65
|9.078.407
|% -2,92
|
|MAALT
|76,45
|1.000.549
|% -2,55
|
|THYAO
|11,89
|996.191.478
|% 1,19
|
|ASELS
|28,14
|521.824.562
|% 2,33
|
|KARSN
|1,96
|452.864.670
|% 17,37
|
|GARAN
|9,62
|409.544.934
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,40
|335.097.666
|% 4,80
|
|KARSN
|1,96
|452.864.670
|% 17,37
|
|YKBNK
|2,40
|335.097.666
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|224.897.452
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|139.641.495
|% 2,88
|
|ADESE
|1,50
|144.595.159
|% 8,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9304
|7,9701
|% -0,45
|
|Frank
|6,4807
|6,5198
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,43
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|10,85
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|5,25
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|50,37
|50,37
|0,70
|
Seans Raporu
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-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1035, 72 artarak (% 1.04 ) 101, 089
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16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, KAPLM, UMPAS, BALAT, EGCYO, KERVN
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16:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, GOLTS
-
16:47
TGSAS, AVTUR, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:47
MTRYO, YONGA, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında