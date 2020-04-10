***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.04.2020 10:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Beşinci Serbest Fon izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837127
BIST
11:3496.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 253,11
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:346,6895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:347,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:34360,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 360,92
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.023.018
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|44.789.282
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.690.106
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,54
|663.809
|% -5,58
|
|AYCES
|16,61
|236.764
|% -5,03
|
|TIRE
|6,98
|7.269.355
|% -4,77
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|49,94
|487.195.858
|% 6,98
|
|THYAO
|9,82
|358.516.383
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,15
|255.200.996
|% 2,94
|
|GARAN
|8,41
|212.033.990
|% -0,94
|
|GSRAY
|2,62
|189.475.489
|% -0,38
|
|ISFIN
|3,15
|255.200.996
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,62
|189.475.489
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,07
|68.506.214
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,01
|111.020.965
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,25
|183.964.644
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3132
|8,3549
|% 0,38
|
|Frank
|6,8995
|6,9410
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7729
|1,7818
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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11:49PGSUS
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