***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2020 15:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843053
BIST
15:4498.671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -66,29
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
15:447,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0777
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
15:447,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7494
En Düşük
7,6497
15:44390,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,97
|Açılış
|: 390,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.625.404
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.711.984
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|617.676
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|186.506
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|323.381.094
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,38
|284.474.756
|% -8,84
|
|DEVA
|14,70
|44.465.569
|% -8,30
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,39
|630.947.721
|% 5,75
|
|TSPOR
|5,74
|484.463.924
|% 0,17
|
|GARAN
|8,11
|460.180.794
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,52
|404.993.662
|% 5,03
|
|GUSGR
|3,19
|381.832.001
|% 7,41
|
|KRDMD
|2,39
|630.947.721
|% 5,75
|
|KARSN
|1,86
|242.825.538
|% 7,51
|
|GUSGR
|3,19
|381.832.001
|% 7,41
|
|GSRAY
|2,66
|322.361.268
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|186.195.966
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8349
|8,8792
|% 0,65
|
|Frank
|7,3166
|7,3607
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9002
|1,9097
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.556
|15,40
|
|Tam
|2.577
|2.622
|19,80
|
|Yarım
|1.257
|1.282
|9,60
|
|Çeyrek
|627
|641
|4,90
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,05
|
Seans Raporu
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-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 29 kaybederek (% -0.10 ) 115, 453
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16:00XU100
Endeks 98, 664 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 7, 949.00 milyon TL de
-
16:00ULUUN
Yüzde -8.84 oranında düşüşle 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 473, 943 adet işlem
-
15:58ERSU
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 795, 968 adet işlem
-
15:56TKFEN
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 125, 556 adet işlem