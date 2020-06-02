***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.06.2020 14:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848513
BIST
16:11107.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 482,78
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:116,7333
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0767
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:117,5233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0453
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:11377,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,40
|Açılış
|: 377,53
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,32
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.414
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.506.967
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.225.203
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,23
|36.207.951
|% -7,32
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.340.912.386
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,74
|982.232.420
|% 8,07
|
|GARAN
|8,04
|865.575.647
|% 0,50
|
|THYAO
|12,64
|627.877.465
|% -0,94
|
|TUPRS
|89,20
|444.256.912
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,74
|982.232.420
|% 8,07
|
|MNDRS
|2,39
|378.547.727
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,40
|321.080.124
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,29
|162.317.961
|% 1,57
|
|GARAN
|8,04
|865.575.647
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4344
|8,4767
|% -0,52
|
|Frank
|6,9732
|7,0152
|% -1,19
|
|Riyal
|1,7906
|1,7995
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|4,52
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.488
|-21,10
|
|Tam
|2.522
|2.552
|-29,30
|
|Yarım
|1.231
|1.250
|-14,40
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,91
|38,91
|0,59
|