***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.08.2020 17:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869051
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0598
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:05461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3780
|7,3810
|% 0,55
|
|Euro
|8,7312
|8,7379
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6447
|9,6931
|% 0,87
|
|Frank
|8,0848
|8,1335
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-11,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,72
|44,72
|-0,24
|