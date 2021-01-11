***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2021 13:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899747
BIST
14:021.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,27
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:027,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0640
|Açılış
|: 56,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 55,9900
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:029,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:026,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,03
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,05
En Düşük
5,77
BIST En Aktif Hisseler14:02
|YAPRK
|88,55
|17.568.651
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.341.693
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.510.516
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|4,01
|30.094.650
|% -8,03
|
|KOZAL
|121,60
|2.212.891.035
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,55
|1.065.717.049
|% 0,39
|
|TCELL
|17,15
|737.736.724
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,02
|674.637.375
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,67
|659.079.254
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.065.717.049
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|659.079.254
|% 3,73
|
|OZGYO
|2,69
|477.911.979
|% 5,91
|
|PETKM
|5,34
|602.246.774
|% 1,52
|
|DOHOL
|3,40
|378.946.128
|% 0,29
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4308
|7,4372
|% 0,87
|
|Euro
|9,0435
|9,0498
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0019
|10,0521
|% 0,31
|
|Frank
|8,3182
|8,3683
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,83
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-24,15
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,68
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,85
|