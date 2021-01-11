***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2021 13:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899748
BIST
13:431.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:437,4326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:439,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0266
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:43442,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,14
|Açılış
|: 442,26
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:43
|YAPRK
|88,55
|17.425.200
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.233.279
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.274.773
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|123,00
|1.927.645.323
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|717.079.364
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,10
|621.419.691
|% 4,40
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.227.524
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|460.101.259
|% 7,48
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|182.987.169
|% 0,00
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4282
|7,4326
|% 0,81
|
|Euro
|9,0412
|9,0522
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0066
|10,0568
|% 0,36
|
|Frank
|8,3222
|8,3724
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9774
|1,9873
|% 0,92
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-24,15
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,68
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,85
|