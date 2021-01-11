***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2021 13:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899750
BIST
13:481.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:487,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:489,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:48442,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,28
|Açılış
|: 442,56
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:48
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.442.202
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.290.698
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|122,00
|2.055.767.291
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|725.984.483
|% 1,90
|
|KOZAA
|16,99
|646.765.845
|% 3,72
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|534.741.557
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,67
|465.105.498
|% 5,12
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|TSKB
|1,85
|185.055.521
|% 0,54
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4336
|7,4387
|% 0,89
|
|Euro
|9,0486
|9,0554
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0087
|10,0589
|% 0,38
|
|Frank
|8,3201
|8,3702
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,89
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-24,15
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,68
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,85
|