***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 12:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901783
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
0
En Düşük
0
18:057,4201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4279
En Düşük
7,3954
18:059,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,0411
En Düşük
8,9913
18:05439,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 439,73
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,24
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|VESTL
|24,20
|380.789.062
|% 0,00
|
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|VESTL
|24,20
|380.789.062
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4177
|7,4201
|% 0,23
|
|Euro
|9,0261
|9,0402
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,0858
|10,1364
|% 0,26
|
|Frank
|8,3274
|8,3776
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9716
|1,9815
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,85
|
|Altın Gr.
|440
|440
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|-0,05
|