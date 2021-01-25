***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.01.2021 12:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Değişken Fon' un izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904129
BIST
13:511.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:517,3869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:518,9841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0387
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:51442,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 442,06
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:49
|MAALT
|231,10
|2.533.087
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|126.894.080
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.394.641
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|9.964.123
|% -10,00
|
|AGYO
|4,27
|155.307.530
|% -8,96
|
|OZRDN
|12,08
|8.773.451
|% -6,14
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|TACTR
|17,20
|1.794.627
|% -5,18
|
|PETKM
|5,28
|1.082.800.407
|% 3,13
|
|KOZAL
|118,00
|996.549.732
|% 3,15
|
|KARSN
|5,15
|835.163.837
|% 8,88
|
|GARAN
|9,64
|666.443.399
|% -1,23
|
|TSKB
|2,00
|584.087.382
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|584.087.382
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|323.627.170
|% 4,73
|
|PETKM
|5,28
|1.082.800.407
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,50
|449.133.410
|% 0,40
|
|KARSN
|5,15
|835.163.837
|% 8,88
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3817
|7,3845
|% -0,35
|
|Euro
|8,9788
|8,9822
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0789
|10,1294
|% -0,29
|
|Frank
|8,2943
|8,3443
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% -0,31
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,52
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|9,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|9,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|4,37
|
|Çeyrek
|706
|722
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,01
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,37
|