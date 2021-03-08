***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.03.2021 13:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915879
BIST
14:291.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:297,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1185
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:299,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1163
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:29415,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,02
|Açılış
|: 415,31
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:29
|TRILC
|12,10
|67.276
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.250.046
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.462.869
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.169.026.107
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.128.766.432
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,50
|932.524.900
|% 2,79
|
|THYAO
|14,79
|845.652.198
|% 0,07
|
|HALKB
|5,43
|797.309.968
|% 0,74
|
|PETKM
|6,16
|1.128.766.432
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|385.882.145
|% -1,22
|
|HALKB
|5,43
|797.309.968
|% 0,74
|
|GARAN
|9,13
|1.169.026.107
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|499.356.756
|% -0,23
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6494
|7,6505
|% 1,57
|
|Euro
|9,0898
|9,0963
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,5408
|10,5937
|% 1,37
|
|Frank
|8,1545
|8,2037
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0308
|2,0409
|% 1,45
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,52
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.755
|2.826
|28,72
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,90
|
|Çeyrek
|668
|684
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,32
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,11
|