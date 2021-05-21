***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.05.2021 11:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937139
BIST
15:161.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:168,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1610,2242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0374
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:16506,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 506,78
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,93
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:16
|SONME
|38,64
|7.401.294
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.888.717
|% 9,91
|
|FENER
|34,16
|456.646.838
|% 9,21
|
|HATEK
|21,10
|10.650.365
|% 8,48
|
|BERA
|28,98
|56.030.503
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,16
|56.336.774
|% -6,43
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|671.554.143
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,16
|590.693.087
|% 1,75
|
|JANTS
|90,45
|581.917.385
|% 2,96
|
|BJKAS
|7,66
|557.819.364
|% 6,24
|
|TUPRS
|102,70
|551.174.004
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,17
|370.667.253
|% -0,91
|
|GARAN
|8,21
|671.554.143
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,66
|557.819.364
|% 6,24
|
|GSRAY
|3,63
|258.100.330
|% 5,52
|
|KRDMD
|8,16
|590.693.087
|% 1,75
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3787
|8,3806
|% 0,00
|
|Euro
|10,2194
|10,2242
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,8554
|11,9148
|% -0,01
|
|Frank
|9,2866
|9,3425
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2272
|2,2383
|% -0,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|2,60
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.326
|3.409
|0,23
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|0,12
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|1,10
|