***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2021 13:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Güncel İzahname'si ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942145
BIST
14:351.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:358,3629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:3510,1393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0239
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:35498,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -8,16
|Açılış
|: 498,60
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:35
|VAKKO
|13,75
|44.519.027
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|47.164.840
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.771.387
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|3.844.800
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.219.650
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.568.356
|% -9,81
|
|MZHLD
|47,00
|2.128.532
|% -6,19
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,73
|1.123.797.758
|% 0,96
|
|GARAN
|8,44
|564.762.829
|% -0,24
|
|FENER
|39,80
|436.833.539
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,26
|385.309.470
|% -0,44
|
|BOBET
|5,75
|380.053.820
|% 7,48
|
|YKBNK
|2,26
|385.309.470
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|314.647.276
|% 0,45
|
|THYAO
|14,73
|1.123.797.758
|% 0,96
|
|BOBET
|5,75
|380.053.820
|% 7,48
|
|GARAN
|8,44
|564.762.829
|% -0,24
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3606
|8,3629
|% -0,37
|
|Euro
|10,1337
|10,1393
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,7569
|11,8159
|% -0,43
|
|Frank
|9,2725
|9,3284
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2229
|2,2341
|% -0,38
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-22,18
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-8,25
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-54,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-26,24
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,12
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,46
|
Seans Raporu
14:35
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14:49EUKYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 627 adet işlem
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14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 34 artarak (% 0.10 ) 1, 281
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14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, VAKKO, OYYAT, MERIT
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14:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, UTPYA, TKURU
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14:48
TRILC, OYYAT, FENER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında