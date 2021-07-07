***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.07.2021 13:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947576
BIST
15:041.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:048,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:0410,2607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0138
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:04503,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 503,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:02
|TUREX
|10,52
|19.592.658
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.075.188
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.668.936
|% 8,13
|
|SELVA
|6,95
|45.213.309
|% 7,09
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|863.079.939
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|434.276.998
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|424.963.952
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.319.397
|% 1,88
|
|THYAO
|13,88
|407.920.255
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|434.276.998
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.456.741
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|863.079.939
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|424.963.952
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.319.397
|% 1,88
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6712
|% -0,17
|
|Euro
|10,2655
|10,2702
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9592
|12,0192
|% 0,07
|
|Frank
|9,3530
|9,4094
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3052
|2,3167
|% -0,17
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,71
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,30
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,35
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:18TUCLK
Yüzde 4.34 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 679, 845 adet işlem
-
15:17FENER
Yüzde 4.65 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 559, 730 adet işlem
-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 74 artarak (% 0.45 ) 1, 495
-
15:15XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 6, 580.00 milyon TL de
-
15:14BASGZ
Yüzde 6.05 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 738, 937 adet işlem