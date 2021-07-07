***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.07.2021 15:40
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947698
BIST
16:091.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,78
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.392
En Düşük
1.384
16:098,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6966
En Düşük
8,6528
16:0910,2721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:09503,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,91
|Açılış
|: 503,86
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TUREX
|10,52
|19.671.842
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.127.417
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,09
|67.609.995
|% 9,31
|
|AGYO
|2,25
|29.323.666
|% 7,66
|
|LOGO
|37,42
|100.743.606
|% 7,53
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|962.521.802
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,15
|588.381.286
|% 3,32
|
|THYAO
|13,93
|495.589.369
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,27
|495.457.430
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,36
|476.467.064
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|495.457.430
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|171.577.448
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|962.521.802
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,36
|476.467.064
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,15
|588.381.286
|% 3,32
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6947
|% 0,10
|
|Euro
|10,2680
|10,2721
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9566
|12,0166
|% 0,05
|
|Frank
|9,3526
|9,4089
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,09
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,32
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|-3,14
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,52
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|0,50
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, FROTO, GARAN
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 83 artarak (% 0.72 ) 1, 230
-
16:20
TUCLK, PRKAB, LOGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:20
SNGYO, TSGYO, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:20CANTE
Yüzde 4.02 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 438, 831 adet işlem