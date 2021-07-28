***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.07.2021 10:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952186
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
0
En Düşük
0
18:058,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
18:0510,1209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
18:05496,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,77
|Açılış
|: 496,92
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5636
|8,5680
|% 0,11
|
|Euro
|10,1118
|10,1209
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8468
|11,9063
|% 0,02
|
|Frank
|9,3161
|9,3723
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2763
|2,2877
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|5,88
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,04
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|0,48
|