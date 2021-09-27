***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.09.2021 10:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'nun İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965286
BIST
10:271.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:278,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:2710,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0413
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3710
10:27501,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,26
|Açılış
|: 501,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:27
|INVEO
|104,20
|4.503.316
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|17.068.581
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|2.621.607
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|8.019.928
|% 9,87
|
|OYLUM
|12,68
|7.743.373
|% 9,03
|
|PENTA
|169,60
|3.921.074
|% -5,52
|
|BJKAS
|5,85
|28.730.980
|% -4,88
|
|BASGZ
|26,44
|19.534.068
|% -4,48
|
|AGYO
|2,84
|6.303.897
|% -4,05
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|GARAN
|8,84
|235.508.455
|% 0,23
|
|THYAO
|13,65
|161.001.674
|% 0,22
|
|PETKM
|6,38
|119.705.219
|% 1,92
|
|TUPRS
|112,00
|85.752.946
|% 1,08
|
|EREGL
|17,01
|85.480.556
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,33
|70.671.602
|% 0,43
|
|GARAN
|8,84
|235.508.455
|% 0,23
|
|PETKM
|6,38
|119.705.219
|% 1,92
|
|KIMMR
|3,95
|50.910.707
|% -1,74
|
|SKBNK
|0,98
|12.039.168
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8682
|8,8715
|% 0,06
|
|Euro
|10,3856
|10,3922
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0907
|12,1513
|% 0,03
|
|Frank
|9,5232
|9,5806
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3554
|2,3672
|% -0,05
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|7,26
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|0,91
|