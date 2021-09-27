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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

27.09.2021 10:13



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'nun İzahnamesi ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965286


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Altın Ons 1.758 1.758 7,26  
Altın Gr. 502 502 2,90  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,61 22,63 0,19  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,07  
B. Petrol 78,14 78,14 0,91  
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