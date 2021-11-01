***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.11.2021 16:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973432
BIST
16:211.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
16:219,5233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0663
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:2111,0233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0906
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:21547,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,66
|Açılış
|: 547,37
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ZRGYO
|2,20
|19.226.618
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.817.616
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.263.769
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.390.161
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|86.364.240
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|39.390.681
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|44.143.083
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|440.674.387
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.160.336
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.203.774.186
|% 2,84
|
|SISE
|8,48
|812.087.013
|% -2,08
|
|THYAO
|15,31
|784.063.113
|% 2,27
|
|BIMAS
|63,35
|617.655.395
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,82
|599.050.402
|% 3,30
|
|GARAN
|10,13
|2.203.774.186
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,82
|599.050.402
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,03
|254.978.676
|% 3,05
|
|ODAS
|1,44
|157.229.945
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,74
|286.650.002
|% 3,01
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5186
|9,5233
|% -0,69
|
|Euro
|11,0171
|11,0233
|% -0,82
|
|Sterlin
|12,9917
|13,0568
|% -0,67
|
|Frank
|10,3931
|10,4557
|% -0,33
|
|Riyal
|2,5300
|2,5427
|% -0,74
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|6,55
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.667
|12,00
|
|Tam
|3.595
|3.685
|9,04
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|4,06
|
|Çeyrek
|871
|891
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|1,26
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:37DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 666, 159 adet işlem
-
16:35ARDYZ
Yüzde 5.70 oranında artışla 48.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 989, 052 adet işlem
-
16:34DGATE
Yüzde 5.16 oranında artışla 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 669 adet işlem
-
16:33XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 15, 814.00 milyon TL de
-
16:33CUSAN
Yüzde 6.97 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 069 adet işlem