***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.12.2021 10:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981081
BIST
11:541.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
11:5413,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0457
|Açılış
|: 13,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
11:5415,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0270
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
11:54787,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,59
|Açılış
|: 787,12
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler11:52
|PKENT
|4.926,00
|5.822.616
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|117.906
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.102.163
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.364.992
|% 9,99
|
|PCILT
|13,89
|2.027.579
|% 9,98
|
|DOBUR
|154,80
|52.322
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|286.295
|% -9,99
|
|PRKAB
|51,45
|32.497.827
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|960.802
|% -9,95
|
|EDATA
|14,20
|18.097.953
|% -5,65
|
|GARAN
|11,89
|1.382.385.006
|% 1,97
|
|THYAO
|18,69
|627.074.361
|% 0,86
|
|YKBNK
|3,51
|551.603.942
|% 2,03
|
|SISE
|13,14
|450.218.293
|% -0,83
|
|KRDMD
|9,35
|431.566.141
|% 0,21
|
|TSKB
|1,61
|283.237.788
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,51
|551.603.942
|% 2,03
|
|ODAS
|1,64
|243.721.989
|% 0,61
|
|GARAN
|11,89
|1.382.385.006
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,38
|183.377.696
|% 0,42
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7605
|13,7680
|% 0,36
|
|Euro
|15,5412
|15,5578
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,1669
|18,2580
|% 0,32
|
|Frank
|14,8487
|14,9381
|% -0,24
|
|Riyal
|3,6503
|3,6686
|% 0,12
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,12
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|1,12
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 45 artarak (% 0.62 ) 1, 700
-
12:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, PKENT, AYES, RNPOL, PEKGY, KUTPO, QNBFB, VAKFN, ORCAY, SEKFK
-
12:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SODSN, PRKAB, DOBUR, RALYH
-
12:08
METUR, VKFYO, AGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:08
MIATK, BURVA, ENKAI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında