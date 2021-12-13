***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2021 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982912
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 66,03
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.116
En Düşük
2.048
18:0513,8264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
13,8567
En Düşük
13,7980
18:0515,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0240
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,7056
En Düşük
15,5814
18:05795,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,79
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
783,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,34
|89.954.464
|% 10,00
|
|MIATK
|33,88
|273.904.925
|% 10,00
|
|SODSN
|33,00
|2.196.229
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.780.134
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|5.009.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|124,20
|2.635.400
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.305.509
|% -9,99
|
|TUCLK
|17,22
|142.437.600
|% -9,98
|
|TUREX
|13,59
|22.440.785
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,94
|1.704.428
|% -9,84
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 1,80
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 5,07
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8122
|13,8264
|% -0,04
|
|Euro
|15,5928
|15,6412
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,2285
|18,3199
|% -0,76
|
|Frank
|14,9364
|15,0264
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6763
|3,6948
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,03
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, DOHOL, TAVHL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 93 artarak (% 3.54 ) 1, 871
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, ATLAS, SNKRN, MIATK, AVGYO, GARFA, AYES, AKSA, SELVA, BURCE
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, TUCLK, MMCAS, TUREX
-
17:58
AYES, BURCE, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında