***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 12:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987872
BIST
14:511.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 48,04
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5113,1396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1149
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5114,9680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1383
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:51768,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -11,08
|Açılış
|: 768,59
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:49
|CRFSA
|42,02
|3.153.055
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|336.915.385
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|71.197.084
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.731.292
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,39
|48.007.526
|% -6,34
|
|NIBAS
|14,09
|19.392.262
|% -5,56
|
|PAPIL
|14,73
|11.542.120
|% -3,09
|
|AKGRT
|10,28
|11.345.410
|% -3,02
|
|GARAN
|11,50
|1.274.561.027
|% 2,04
|
|THYAO
|20,80
|1.161.095.664
|% 3,90
|
|EREGL
|28,56
|912.397.017
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,45
|783.271.895
|% 2,07
|
|SISE
|13,64
|711.925.300
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,45
|783.271.895
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|169.986.561
|% 2,99
|
|GARAN
|11,50
|1.274.561.027
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,20
|215.778.307
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,32
|482.280.454
|% 1,67
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1198
|13,1760
|% -0,59
|
|Euro
|14,8941
|14,9765
|% -0,86
|
|Sterlin
|17,5770
|17,6651
|% -1,65
|
|Frank
|14,2444
|14,3302
|% -1,56
|
|Riyal
|3,4643
|3,4817
|% -1,58
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,39
|
|Altın Gr.
|752
|752
|-27,83
|
|Cumhuriyet
|5.141
|5.219
|-115,00
|
|Tam
|5.031
|5.175
|-189,18
|
|Yarım
|2.432
|2.503
|-91,51
|
|Çeyrek
|1.220
|1.252
|-45,75
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,58
|-0,34
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|0,93
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
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15:03XU100
Endeks 1, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 47 üstünde . İşlem hacmi 14, 885.00 milyon TL de
-
15:03KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 762, 537 adet işlem
-
15:02PRKAB
Yüzde 8.35 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 717 adet işlem
-
15:00EDIP
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 180, 619 adet işlem
-
14:59INTEM
Yüzde 8.32 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 021 adet işlem