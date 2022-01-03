***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 13:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987903
BIST
17:301.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 51,66
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:3013,0913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1632
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:3014,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,2286
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:30759,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -19,89
|Açılış
|: 759,55
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:30
|CRFSA
|42,02
|3.212.513
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.140.591
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.070.257
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.779.739
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.868.063
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,08
|24.463.387
|% -5,63
|
|KZBGY
|30,88
|15.033.173
|% -3,50
|
|IZFAS
|6,30
|769.400
|% -3,37
|
|AKGRT
|10,26
|13.806.951
|% -3,21
|
|THYAO
|21,28
|1.747.761.500
|% 6,29
|
|GARAN
|11,45
|1.704.240.465
|% 1,60
|
|EREGL
|28,78
|1.145.166.045
|% 2,20
|
|SISE
|13,70
|890.143.726
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,43
|878.637.567
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,43
|878.637.567
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|236.359.802
|% 3,73
|
|GARAN
|11,45
|1.704.240.465
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,21
|305.535.466
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,28
|636.644.766
|% 1,11
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0894
|13,0913
|% -1,23
|
|Euro
|14,7982
|14,8777
|% -1,51
|
|Sterlin
|17,5652
|17,6532
|% -1,72
|
|Frank
|14,2074
|14,2930
|% -1,82
|
|Riyal
|3,4716
|3,4890
|% -1,37
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-21,31
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-18,43
|
|Cumhuriyet
|5.093
|5.170
|-164,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|-0,35
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|-0,27
|
Seans Raporu
17:30
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17:44GWIND
Yüzde 5.99 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 888, 513 adet işlem
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17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 85 artarak (% 2.97 ) 1, 695
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17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, IHEVA, EDIP, KRSTL, CRFSA, MARKA, SKTAS
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17:43
TOASO, IHAAS, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:43
IZFAS, ISGYO, SELVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında