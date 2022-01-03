***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 13:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987907
BIST
17:291.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 50,47
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:2913,0913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1632
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:2914,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,2286
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:29759,55
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -20,12
|Açılış
|: 759,55
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:27
|CRFSA
|42,02
|3.212.471
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.140.591
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.043.118
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.772.537
|% 9,73
|
|PRKAB
|69,00
|170.812.962
|% 9,70
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,00
|24.349.518
|% -6,17
|
|PAPIL
|14,71
|14.070.056
|% -3,22
|
|EDATA
|19,03
|4.266.114
|% -3,16
|
|KZBGY
|31,00
|14.967.238
|% -3,13
|
|THYAO
|21,28
|1.736.283.082
|% 6,29
|
|YKBNK
|3,44
|878.389.042
|% 1,78
|
|TUPRS
|162,10
|742.034.638
|% 4,99
|
|BIMAS
|63,85
|720.125.113
|% 4,16
|
|TOASO
|82,55
|512.038.933
|% 9,05
|
|ODAS
|1,38
|236.144.946
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,21
|305.033.767
|% 3,27
|
|ADESE
|0,78
|59.912.151
|% 4,00
|
|TSPOR
|6,66
|343.043.118
|% 9,90
|
|IHLGM
|0,83
|30.399.931
|% 5,06
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0694
|13,0943
|% -1,21
|
|Euro
|14,8013
|14,8538
|% -1,67
|
|Sterlin
|17,5499
|17,6379
|% -1,80
|
|Frank
|14,1990
|14,2845
|% -1,88
|
|Riyal
|3,4690
|3,4864
|% -1,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-21,91
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-18,79
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,55
|9,55
|-0,37
|
|B. Petrol
|77,29
|77,29
|-0,49
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 85 artarak (% 2.97 ) 1, 695
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, IHEVA, EDIP, KRSTL, CRFSA, MARKA, SKTAS
-
17:43
TOASO, IHAAS, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
IZFAS, ISGYO, SELVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43PENTA
Yüzde 7.50 oranında artışla 424.50 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 508 adet işlem