***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 13:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987909
BIST
17:311.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 51,33
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:3113,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1631
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:3114,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,2470
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:31759,27
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -20,40
|Açılış
|: 759,27
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CRFSA
|42,02
|3.212.513
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.146.378
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.070.331
|% 9,90
|
|PRKAB
|69,10
|177.599.661
|% 9,86
|
|KRSTL
|2,82
|80.779.767
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,07
|24.484.183
|% -5,70
|
|KZBGY
|30,74
|15.111.477
|% -3,94
|
|IZFAS
|6,30
|769.400
|% -3,37
|
|AKGRT
|10,25
|13.842.380
|% -3,30
|
|THYAO
|21,30
|1.749.698.263
|% 6,39
|
|GARAN
|11,45
|1.704.629.765
|% 1,60
|
|EREGL
|28,76
|1.147.276.007
|% 2,13
|
|SISE
|13,69
|890.698.234
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,44
|879.209.716
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,44
|879.209.716
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|236.384.115
|% 2,99
|
|GARAN
|11,45
|1.704.629.765
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,20
|308.296.500
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,29
|637.184.343
|% 1,25
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-21,91
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-18,79
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,55
|9,55
|-0,37
|
|B. Petrol
|77,29
|77,29
|-0,49
|
Seans Raporu
17:29
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