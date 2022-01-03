***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 17:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988152
BIST
10:171.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 30,16
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1713,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1642
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1714,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1910
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:17767,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 8,20
|Açılış
|: 767,20
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:17
|CRFSA
|46,22
|3.343.786
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|32.545.694
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|TSPOR
|7,18
|143.584.592
|% 7,81
|
|MARKA
|4,94
|2.407.672
|% 6,70
|
|NIBAS
|13,10
|6.616.811
|% -3,68
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|KZBGY
|29,80
|2.990.090
|% -2,93
|
|BAGFS
|17,20
|16.625.513
|% -2,82
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|THYAO
|22,40
|384.428.104
|% 2,56
|
|EREGL
|29,86
|322.813.655
|% 2,12
|
|GARAN
|11,56
|270.213.210
|% 0,87
|
|SISE
|14,22
|212.216.268
|% 2,60
|
|KRDMD
|9,71
|188.817.791
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,24
|95.021.439
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,51
|124.488.473
|% 1,45
|
|GARAN
|11,56
|270.213.210
|% 0,87
|
|TSPOR
|7,18
|143.584.592
|% 7,81
|
|KRDMD
|9,71
|188.817.791
|% 2,64
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2211
|13,2325
|% 1,26
|
|Euro
|14,9173
|14,9928
|% 1,29
|
|Sterlin
|17,7551
|17,8442
|% 0,90
|
|Frank
|14,3376
|14,4240
|% 0,98
|
|Riyal
|3,5110
|3,5287
|% 0,94
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,84
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,11
|