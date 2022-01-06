***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.01.2022 11:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989264
BIST
14:112.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:1113,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0351
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:1115,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0671
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:11792,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,52
|Açılış
|: 792,34
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:09
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.733.263
|% 9,93
|
|INDES
|7,50
|91.191.799
|% 7,45
|
|MTRYO
|1,69
|1.964.652
|% 6,96
|
|YESIL
|2,00
|76.530.937
|% 6,95
|
|ELITE
|22,04
|45.994.928
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,17
|59.362.068
|% -8,31
|
|IHAAS
|10,80
|6.292.570
|% -7,14
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|24,96
|2.387.176.819
|% 4,44
|
|SISE
|14,58
|1.021.749.520
|% 1,18
|
|PETKM
|9,13
|860.180.654
|% 3,28
|
|KRDMD
|10,25
|858.445.760
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,53
|771.888.566
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,53
|771.888.566
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,29
|263.047.688
|% 0,00
|
|THYAO
|24,96
|2.387.176.819
|% 4,44
|
|PETKM
|9,13
|860.180.654
|% 3,28
|
|KRDMD
|10,25
|858.445.760
|% -0,49
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6822
|13,7143
|% 0,34
|
|Euro
|15,4990
|15,5278
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,4628
|18,5554
|% 0,08
|
|Frank
|14,8521
|14,9415
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6364
|3,6547
|% 0,32
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-8,95
|
|Altın Gr.
|793
|794
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|23,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|23,21
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|11,23
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,13
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|1,16
|