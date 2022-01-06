***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.01.2022 11:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989270
BIST
14:002.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:0013,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 13,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:0015,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0837
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:00793,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,38
|Açılış
|: 793,48
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:00
|UZERB
|46,56
|1.504.354
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.728.087
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.296.078
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,70
|1.930.546
|% 7,59
|
|INDES
|7,49
|90.295.961
|% 7,31
|
|ELITE
|22,04
|45.961.515
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,18
|59.177.414
|% -8,18
|
|BALAT
|9,00
|477.237
|% -5,96
|
|MARKA
|4,03
|2.406.987
|% -5,18
|
|EKIZ
|6,98
|108.904
|% -4,90
|
|THYAO
|25,00
|2.354.260.496
|% 4,60
|
|EREGL
|30,48
|1.471.233.424
|% -1,23
|
|GARAN
|11,47
|1.386.100.472
|% 0,17
|
|SISE
|14,57
|1.015.128.099
|% 1,11
|
|ASELS
|23,58
|903.346.793
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,53
|771.664.361
|% 0,57
|
|GARAN
|11,47
|1.386.100.472
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,28
|262.532.569
|% -0,44
|
|THYAO
|25,00
|2.354.260.496
|% 4,60
|
|PETKM
|9,17
|839.980.325
|% 3,73
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6677
|13,6696
|% 0,01
|
|Euro
|15,4839
|15,5486
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,4959
|18,5887
|% 0,26
|
|Frank
|14,8639
|14,9535
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6417
|3,6599
|% 0,46
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-8,96
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|25,00
|
|Tam
|5.258
|5.395
|24,14
|
|Yarım
|2.541
|2.610
|11,68
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|5,84
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|1,14
|