***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.01.2022 14:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TEB Porttföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991623
BIST
15:002.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 34,23
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.068
En Düşük
2.047
15:0013,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0717
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8952
En Düşük
13,6904
15:0015,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0216
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
15:00802,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,38
|Açılış
|: 802,41
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
802,86
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:58
|INTEM
|118,80
|26.671.018
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.543
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.702.597
|% 9,94
|
|ELITE
|18,18
|202.214.862
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,43
|53.550.120
|% -6,93
|
|SANEL
|6,44
|6.573.343
|% -5,29
|
|IHAAS
|9,98
|3.304.983
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.227.738.053
|% 1,88
|
|EREGL
|30,96
|1.190.921.822
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.058.151
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|592.810.336
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8842
|13,8988
|% 0,67
|
|Euro
|15,7320
|15,7537
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7452
|18,8392
|% 0,17
|
|Frank
|14,9518
|15,0419
|% -0,16
|
|Riyal
|3,6759
|3,6943
|% 0,25
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,12
|
|Altın Gr.
|801
|801
|4,01
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.291
|5.425
|-7,22
|
|Yarım
|2.557
|2.624
|-3,50
|
|Çeyrek
|1.283
|1.312
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|0,10
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-0,14
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 21 artarak (% 1.69 ) 2, 295
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15:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, GARAN
-
15:13XU100
Endeks 2, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 21, 810.00 milyon TL de
-
15:13USAK
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 905, 318 adet işlem
-
15:12THYAO
Yüzde 7.14 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 031, 224 adet işlem