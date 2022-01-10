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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

10.01.2022 14:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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TEB Portföy Para Piyasası Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991629


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INTEM 118,80 24.066.957 % 10,00  
GEDZA 20,04 28.930.093 % 9,99  
YUNSA 14,77 29.985.289 % 9,98  
BURCE 34,00 5.406.346 % 9,96  
UZERB 56,30 924.446 % 9,96  
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Altın Ons 1.799 1.800 3,72  
Altın Gr. 797 797 0,09  
Cumhuriyet 5.297 5.377 -24,00  
Tam 5.270 5.404 -28,72  
Yarım 2.547 2.614 -13,90  
Çeyrek 1.278 1.307 -6,95  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 0,16  
Gümüş Gr. 9,94 9,96 0,05  
B. Petrol 81,60 81,60 -0,15  
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