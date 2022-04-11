***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2022 12:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019088
BIST
12:422.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 36,60
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.431
En Düşük
2.401
12:4214,7366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0068
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:4216,1164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0705
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:42928,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,84
|Açılış
|: 928,01
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:40
|KONKA
|18,07
|169.758.563
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|16.286.745
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.730.865
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.879.813
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.655.194
|% 9,93
|
|GZNMI
|37,80
|21.749.701
|% -8,61
|
|MARTI
|1,88
|85.608.062
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,44
|16.310.194
|% -3,87
|
|ULUSE
|151,90
|37.275.012
|% -3,43
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,72
|2.334.264.812
|% 3,16
|
|YKBNK
|4,93
|1.302.900.827
|% 5,57
|
|THYAO
|35,50
|1.279.996.888
|% 0,51
|
|SISE
|17,11
|1.135.837.180
|% 1,24
|
|ASELS
|27,98
|1.071.376.273
|% 0,29
|
|TSKB
|1,71
|483.336.299
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,74
|740.997.097
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,93
|1.302.900.827
|% 5,57
|
|DOHOL
|3,93
|857.226.185
|% 9,78
|
|ODAS
|2,23
|403.833.907
|% -0,45
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7321
|14,7423
|% -0,01
|
|Euro
|16,0985
|16,1115
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1640
|19,2601
|% 0,02
|
|Frank
|15,7201
|15,8148
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9189
|3,9385
|% -0,01
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|11,23
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|32,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|30,95
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,98
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,50
|