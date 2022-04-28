***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2022 10:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024685
BIST
11:372.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,20
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:3714,8003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0081
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:3715,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0124
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:37896,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,67
|Açılış
|: 896,24
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BOSSA
|44,00
|18.900.253
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.029.147
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|91.079.203
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|11.189.928
|% 9,97
|
|ETILR
|9,72
|9.048.834
|% 9,95
|
|KZBGY
|62,30
|19.831.773
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,22
|228.260.137
|% -6,15
|
|BMSCH
|8,06
|22.917.825
|% -5,95
|
|THYAO
|41,20
|2.401.264.611
|% 1,73
|
|GARAN
|15,05
|1.309.520.181
|% 0,53
|
|SISE
|18,15
|661.389.829
|% 1,85
|
|AKBNK
|9,19
|527.465.197
|% 0,44
|
|EREGL
|34,16
|495.580.938
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,22
|228.260.137
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,74
|362.421.148
|% 4,18
|
|YKBNK
|5,04
|438.495.177
|% 1,82
|
|GARAN
|15,05
|1.309.520.181
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,18
|81.284.287
|% 7,27
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7961
|14,8003
|% -0,05
|
|Euro
|15,6007
|15,6141
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,5124
|18,6053
|% -0,04
|
|Frank
|15,2063
|15,2979
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9339
|3,9537
|% -0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-0,76
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,57
|