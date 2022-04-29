***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.04.2022 09:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yahşi Serbest (Döviz) Özel Fon'un İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025361
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
0
En Düşük
0
18:0514,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0054
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
18:0515,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0469
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6214
En Düşük
15,5143
18:05910,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 9,87
|Açılış
|: 910,36
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
910,36
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|5,89
|110.499.231
|% 8,40
|
|PNSUT
|26,32
|22.381.367
|% 4,99
|
|PETUN
|26,12
|19.700.101
|% 4,90
|
|TEZOL
|16,83
|62.704.605
|% 2,75
|
|EGEEN
|1.810,50
|48.258.843
|% 2,72
|
|YUNSA
|22,50
|19.322.936
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|41.498.283
|% 0,00
|
|YESIL
|1,55
|8.010.060
|% 0,00
|
|ULKER
|16,55
|43.370.659
|% 0,00
|
|PKART
|16,60
|22.515.362
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% 0,00
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7937
|14,8008
|% 0,08
|
|Euro
|15,5998
|15,6070
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4704
|18,5630
|% 0,59
|
|Frank
|15,1868
|15,2783
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9337
|3,9534
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,60
|
|Altın Gr.
|909
|909
|8,37
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
-
17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem