***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.05.2022 12:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027156
BIST
14:012.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,03
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:0114,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0875
|Açılış
|: 14,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:0115,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1265
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:01905,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,94
|Açılış
|: 905,64
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ALKA
|35,02
|50.916.148
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.332.015
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|85.542.311
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.320.372
|% 9,92
|
|PETUN
|24,36
|49.483.948
|% -8,35
|
|ODAS
|2,47
|394.549.636
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,84
|117.215.074
|% -7,10
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,54
|3.647.239.351
|% 3,88
|
|THYAO
|42,42
|1.890.702.678
|% -0,61
|
|KOZAL
|185,40
|1.034.464.963
|% 4,33
|
|TUPRS
|250,60
|993.748.676
|% 2,16
|
|KOZAA
|34,06
|758.519.377
|% 4,80
|
|SISE
|19,54
|3.647.239.351
|% 3,88
|
|ODAS
|2,47
|394.549.636
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|625.961.251
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|287.654.487
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,69
|691.611.545
|% -1,03
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9427
|14,9485
|% 0,59
|
|Euro
|15,8278
|15,8386
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4307
|18,5231
|% 0,70
|
|Frank
|15,1317
|15,2229
|% 0,73
|
|Riyal
|3,9718
|3,9917
|% 0,59
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,66
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,45
|