***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.05.2022 11:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028196
BIST
11:432.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 22,82
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
11:4315,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1533
|Açılış
|: 15,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2385
En Düşük
15,0772
11:4316,1400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1989
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1439
En Düşük
15,9282
11:43911,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,29
|Açılış
|: 911,57
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
912,00
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler11:39
|IMASM
|24,12
|15.529.252
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|20.809.967
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.288.803
|% 9,73
|
|ERBOS
|122,90
|129.672.611
|% 8,57
|
|GMTAS
|3,02
|8.830.121
|% -8,48
|
|GEDZA
|25,24
|33.237.645
|% -7,95
|
|KARSN
|5,12
|407.191.008
|% -6,23
|
|TEZOL
|17,58
|58.129.726
|% -6,09
|
|INDES
|9,36
|27.687.816
|% -4,49
|
|SISE
|19,64
|1.174.412.441
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,42
|808.963.977
|% 0,55
|
|THYAO
|42,66
|801.312.196
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,81
|795.183.511
|% 4,85
|
|EREGL
|34,18
|794.018.306
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,81
|795.183.511
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,88
|402.009.562
|% 0,41
|
|KARSN
|5,12
|407.191.008
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,75
|263.694.286
|% 1,63
|
|AKBNK
|8,72
|525.730.543
|% 0,69
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2280
|15,2345
|% 0,99
|
|Euro
|16,1062
|16,1303
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7195
|18,8134
|% 0,95
|
|Frank
|15,2670
|15,3590
|% 0,99
|
|Riyal
|4,0454
|4,0657
|% 0,89
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|9,53
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,08
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,95
|