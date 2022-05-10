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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

10.05.2022 11:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028196


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IMASM 24,12 15.529.252 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
LIDFA 7,66 20.809.967 % 9,90  
DENGE 2,03 24.288.803 % 9,73  
ERBOS 122,90 129.672.611 % 8,57  
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Dolar 15,2280 15,2345 % 0,99  
Euro 16,1062 16,1303 % 1,19  
Sterlin 18,7195 18,8134 % 0,95  
Frank 15,2670 15,3590 % 0,99  
Riyal 4,0454 4,0657 % 0,89  
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11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 9,53  
Altın Gr. 911 911 12,08  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,93 21,96 0,14  
Gümüş Gr. 10,75 10,76 0,19  
B. Petrol 107 107 0,95  
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