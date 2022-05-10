***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.05.2022 11:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028197
BIST
11:482.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,38
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
11:4815,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1542
|Açılış
|: 15,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2423
En Düşük
15,0772
11:4816,1332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1921
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1468
En Düşük
15,9282
11:48912,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,43
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
912,89
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler11:48
|IMASM
|24,12
|15.606.195
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|21.170.459
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.315.495
|% 9,73
|
|IZINV
|20,94
|19.069.300
|% 8,78
|
|GMTAS
|2,97
|11.281.871
|% -10,00
|
|GEDZA
|25,12
|34.834.462
|% -8,39
|
|KARSN
|5,11
|431.696.351
|% -6,41
|
|TEZOL
|17,63
|61.029.944
|% -5,82
|
|AKSGY
|2,19
|13.473.124
|% -5,19
|
|SISE
|19,65
|1.207.364.561
|% 2,02
|
|THYAO
|42,76
|1.011.965.837
|% 1,09
|
|KRDMD
|16,43
|821.464.070
|% 0,61
|
|EREGL
|34,16
|812.209.716
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,81
|797.878.862
|% 4,85
|
|EKGYO
|2,81
|797.878.862
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,86
|448.678.317
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|431.696.351
|% -6,41
|
|DOHOL
|3,75
|267.536.656
|% 1,63
|
|AKBNK
|8,71
|566.896.797
|% 0,58
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2291
|15,2392
|% 1,02
|
|Euro
|16,1130
|16,1332
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,7397
|18,8337
|% 1,06
|
|Frank
|15,2758
|15,3679
|% 1,04
|
|Riyal
|4,0481
|4,0684
|% 0,96
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,59
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,43
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|35,02
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,94
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,61
|