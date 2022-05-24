***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 09:04
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031929
BIST
10:182.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,33
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:1816,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1623
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0879
En Düşük
15,9172
10:1817,2692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2332
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2692
En Düşük
16,8668
10:18958,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,34
|Açılış
|: 958,13
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
958,49
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:16
|KGYO
|4,76
|922.283
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,42
|37.255.737
|% 8,60
|
|INTEM
|66,00
|11.496.888
|% 7,58
|
|DERHL
|7,24
|15.042.732
|% 6,94
|
|IMASM
|41,00
|4.082.483
|% -8,48
|
|KAPLM
|69,00
|1.204.001
|% -4,96
|
|ESCOM
|12,65
|2.907.179
|% -4,89
|
|DOBUR
|44,70
|333.688
|% -4,89
|
|ISDMR
|25,22
|1.650.884
|% -4,69
|
|GARAN
|15,34
|478.623.094
|% 1,12
|
|THYAO
|43,08
|396.220.823
|% 0,28
|
|SISE
|19,69
|206.193.117
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,04
|184.692.352
|% 2,83
|
|ASELS
|23,60
|160.030.500
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,26
|70.047.458
|% -0,79
|
|GARAN
|15,34
|478.623.094
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,40
|97.652.589
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|76.226.831
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,58
|46.735.380
|% 0,39
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0612
|16,0726
|% 0,92
|
|Euro
|17,2369
|17,2551
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,1621
|20,2632
|% 0,92
|
|Frank
|16,6027
|16,7027
|% 1,10
|
|Riyal
|4,2669
|4,2883
|% 0,85
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,51
|
|Altın Gr.
|957
|957
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,56
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 72 artarak (% 0.14 ) 2, 648
-
10:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IMASM, AKPAZ
-
10:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:30XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 3, 571.00 milyon TL de