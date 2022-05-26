***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.05.2022 14:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032663
BIST
14:022.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,97
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
14:0216,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0127
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:0217,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1000
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:02973,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 973,59
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler14:00
|MPARK
|33,24
|27.181.573
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.467.815
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|141.205.423
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|OYYAT
|77,65
|95.113.717
|% 8,60
|
|KZBGY
|75,40
|40.397.751
|% -9,65
|
|IMASM
|42,96
|7.680.406
|% -7,21
|
|MEPET
|3,83
|27.390.538
|% -5,90
|
|MZHLD
|54,10
|4.128.959
|% -5,83
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|42,84
|1.912.185.779
|% 0,42
|
|SISE
|20,78
|1.174.936.644
|% -1,24
|
|ARCLK
|78,55
|1.153.740.859
|% 5,58
|
|KOZAL
|191,90
|715.748.410
|% 2,46
|
|ASELS
|23,78
|712.949.095
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,32
|223.312.306
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,61
|335.856.897
|% 0,38
|
|HALKB
|5,63
|689.301.442
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,69
|323.627.532
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,51
|258.892.658
|% -0,22
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3584
|16,3705
|% 0,04
|
|Euro
|17,5483
|17,5746
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,6094
|20,7127
|% 0,45
|
|Frank
|17,0197
|17,1222
|% 0,49
|
|Riyal
|4,3549
|4,3767
|% 0,16
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-8,97
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,16
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-4,92
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,71
|