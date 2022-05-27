***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.05.2022 16:04
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032951
BIST
16:022.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,09
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
16:0216,3416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,3123
16:0217,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0459
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4828
16:02978,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,52
|Açılış
|: 978,11
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:00
|HATEK
|21,34
|42.451.988
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.734.137
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|301.285.759
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,90
|189.367.890
|% 7,92
|
|KARSN
|6,84
|2.278.407.764
|% 6,87
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|375.710.673
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,46
|23.345.862
|% -5,72
|
|PRKAB
|33,58
|55.632.489
|% -5,36
|
|THYAO
|44,78
|3.735.585.999
|% 0,72
|
|KARSN
|6,84
|2.278.407.764
|% 6,87
|
|EREGL
|32,92
|1.611.685.304
|% 1,54
|
|KRDMD
|14,60
|1.445.728.479
|% -0,34
|
|SISE
|20,48
|1.272.969.389
|% -2,01
|
|KARSN
|6,84
|2.278.407.764
|% 6,87
|
|AKFGY
|2,74
|375.710.673
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|504.363.848
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,49
|584.983.918
|% -1,32
|
|HALKB
|5,65
|700.497.634
|% 2,17
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3206
|16,3318
|% -0,10
|
|Euro
|17,4933
|17,5187
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,6368
|20,7403
|% 0,44
|
|Frank
|17,0491
|17,1518
|% 0,42
|
|Riyal
|4,3570
|4,3789
|% 0,29
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,53
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.459
|6.622
|28,18
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|13,63
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|6,81
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,45
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:13XU100
Endeks 2, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 27, 641.00 milyon TL de
-
16:13NUGYO
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 009, 651 adet işlem
-
16:12IMASM
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 46.10 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 838 adet işlem
-
16:11PRKAB
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 836 adet işlem
-
16:09BOBET
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 049, 977 adet işlem