***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.06.2022 14:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034822
BIST
14:132.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 39,62
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
14:1316,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1789
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5932
En Düşük
15,9954
14:1317,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2493
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
14:13989,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,96
|Açılış
|: 989,12
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
989,60
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.406.202
|% 9,99
|
|KNFRT
|7,95
|17.990.220
|% 9,96
|
|KRSTL
|7,44
|37.384.134
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.434.551
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,57
|69.498.819
|% -6,26
|
|HEDEF
|6,70
|28.353.256
|% -3,32
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,00
|3.123.913
|% -2,84
|
|THYAO
|47,72
|2.835.893.568
|% -0,54
|
|SASA
|43,18
|2.707.065.627
|% -1,64
|
|SISE
|21,76
|1.841.087.018
|% 4,51
|
|EREGL
|35,28
|1.083.861.126
|% 2,20
|
|GARAN
|15,39
|992.226.859
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,86
|646.055.261
|% 2,88
|
|ODAS
|2,96
|562.530.349
|% 5,71
|
|DOHOL
|4,16
|561.531.743
|% 5,58
|
|YKBNK
|4,91
|629.506.304
|% 1,45
|
|TSKB
|2,32
|284.265.883
|% 4,98
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5845
|16,5937
|% 1,09
|
|Euro
|17,8096
|17,8487
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,7678
|20,8719
|% 1,62
|
|Frank
|17,1807
|17,2842
|% 1,12
|
|Riyal
|4,4098
|4,4319
|% 1,07
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,78
|
|Altın Gr.
|988
|988
|10,96
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.672
|44,00
|
|Tam
|6.542
|6.705
|38,93
|
|Yarım
|3.162
|3.244
|18,83
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,30
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,55
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26KNFRT
Yüzde 9.41 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 374, 178 adet işlem
-
14:25GZNMI
Yüzde 9.28 oranında artışla 36.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 142, 066 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 95 artarak (% 1.56 ) 2, 935
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, TRKCM
-
14:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MZHLD, ZPX30