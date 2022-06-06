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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

06.06.2022 14:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034822


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TETMT 256,50 5.406.202 % 9,99  
KNFRT 7,95 17.990.220 % 9,96  
KRSTL 7,44 37.384.134 % 9,90  
FLAP 4,11 41.434.551 % 9,89  
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Frank 17,1807 17,2842 % 1,12  
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Altın Gr. 988 988 10,96  
Cumhuriyet 6.573 6.672 44,00  
Tam 6.542 6.705 38,93  
Yarım 3.162 3.244 18,83  
Çeyrek 1.586 1.622 9,41  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 0,43  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 0,30  
B. Petrol 120 120 0,55  
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