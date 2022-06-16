***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2022 11:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037598
BIST
11:182.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,27
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:1817,3123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0746
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:1818,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:181.019,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.018,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:18
|UFUK
|73,70
|3.228.386
|% 10,00
|
|YGGYO
|21,90
|11.950.807
|% 7,56
|
|TETMT
|261,60
|14.756.612
|% 7,48
|
|MAKTK
|3,30
|33.326.160
|% 6,80
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|SKTAS
|2,91
|13.674.537
|% -3,96
|
|ENKAI
|18,08
|141.079.501
|% -3,68
|
|ULAS
|3,00
|1.147.044
|% -3,23
|
|THYAO
|47,92
|1.893.880.489
|% -1,07
|
|SASA
|46,28
|963.274.008
|% 3,49
|
|EREGL
|30,28
|956.271.924
|% 1,07
|
|SISE
|21,72
|557.797.472
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,37
|402.901.523
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,61
|154.232.949
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,70
|197.216.562
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,15
|46.763.179
|% 0,88
|
|TSKB
|2,16
|86.155.848
|% 0,47
|
|THYAO
|47,92
|1.893.880.489
|% -1,07
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3049
|17,3123
|% 0,43
|
|Euro
|17,9974
|18,0356
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,8721
|20,9768
|% -0,15
|
|Frank
|17,6080
|17,7141
|% 2,04
|
|Riyal
|4,5987
|4,6218
|% 0,48
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.754
|6.855
|-16,00
|
|Yarım
|3.316
|3.353
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,52
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 43 kaybederek (% -0.16 ) 2, 774
-
11:32XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 10, 076.00 milyon TL de
-
11:31ULAS
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 578 adet işlem
-
11:27XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 9, 849.00 milyon TL de
-
11:25ULAS
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 032 adet işlem