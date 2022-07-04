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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

04.07.2022 11:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

TEB Portföy Makro Serbest Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041024


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OYAYO 9,44 7.425.003 % 9,13  
KMPUR 36,88 98.182.251 % 9,11  
BERA 15,23 270.698.796 % 8,86  
KLKIM 23,46 104.144.017 % 7,71  
MNDRS 3,51 21.762.309 % 7,67  
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Dolar 16,8244 16,8299 % 0,45  
Euro 17,5998 17,6150 % 0,78  
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Altın Ons 1.807 1.807 -4,70  
Altın Gr. 977 977 0,85  
Cumhuriyet 6.524 6.623 7,00  
Tam 6.532 6.609 19,00  
Yarım 3.197 3.232 10,00  
Çeyrek 1.601 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 -0,03  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,04  
B. Petrol 112 112 0,75  
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