***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.07.2022 11:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041024
BIST
14:112.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 23,94
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:1116,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0798
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8343
En Düşük
16,7215
14:1117,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1325
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6157
En Düşük
17,4493
14:11976,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 976,76
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:10
|OYAYO
|9,44
|7.425.003
|% 9,13
|
|KMPUR
|36,88
|98.182.251
|% 9,11
|
|BERA
|15,23
|270.698.796
|% 8,86
|
|KLKIM
|23,46
|104.144.017
|% 7,71
|
|MNDRS
|3,51
|21.762.309
|% 7,67
|
|CANTE
|40,36
|62.969.566
|% -8,61
|
|MZHLD
|87,15
|15.986.683
|% -6,34
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|MAKIM
|15,20
|126.408.742
|% -6,06
|
|LIDFA
|10,61
|27.306.914
|% -4,84
|
|THYAO
|49,28
|1.423.620.865
|% -0,04
|
|KOZAL
|197,70
|1.303.197.152
|% 5,72
|
|SISE
|21,82
|890.275.424
|% 2,25
|
|EREGL
|26,76
|647.574.433
|% -1,11
|
|KOZAA
|28,64
|629.892.899
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,88
|516.577.684
|% 2,49
|
|ODAS
|2,83
|242.377.161
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,43
|253.863.020
|% 0,45
|
|TSKB
|2,05
|103.402.348
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,26
|467.353.742
|% -0,27
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8244
|16,8299
|% 0,45
|
|Euro
|17,5998
|17,6150
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,3838
|20,4860
|% 0,87
|
|Frank
|17,4655
|17,5707
|% 0,43
|
|Riyal
|4,4682
|4,4906
|% 0,38
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,70
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|7,00
|
|Tam
|6.532
|6.609
|19,00
|
|Yarım
|3.197
|3.232
|10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25MNDRS
Yüzde 7.67 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 318, 179 adet işlem
-
14:24TIRE
Yüzde 6.93 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 453 adet işlem
-
14:22BERA
Yüzde 9.01 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 277, 151 adet işlem
-
14:21TCELL
Yüzde 4.16 oranında artışla 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 732, 874 adet işlem
-
14:20LIDER
Yüzde 4.12 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 104, 665 adet işlem