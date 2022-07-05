***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.07.2022 10:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TEB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon'un İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041432
BIST
10:462.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,53
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
10:4616,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1151
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9698
En Düşük
16,7799
10:4617,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0508
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:46984,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,07
|Açılış
|: 984,74
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
984,87
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:46
|OYAYO
|10,34
|5.652.813
|% 8,73
|
|RTALB
|6,81
|26.653.610
|% 6,57
|
|ORCAY
|17,33
|20.149.779
|% 4,71
|
|TETMT
|236,00
|4.046.128
|% 4,56
|
|BRSAN
|35,74
|21.919.578
|% 4,38
|
|ULUSE
|207,00
|9.980.234
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|MZHLD
|82,30
|3.141.030
|% -5,40
|
|ESCOM
|18,49
|4.049.116
|% -5,18
|
|THYAO
|47,76
|827.482.147
|% 0,17
|
|EREGL
|26,36
|387.910.351
|% 1,54
|
|KOZAL
|194,70
|320.512.414
|% -0,92
|
|SISE
|21,20
|280.522.665
|% 0,00
|
|KOZAA
|28,58
|260.186.564
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,81
|191.506.368
|% -0,71
|
|ODAS
|2,75
|110.459.584
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,28
|136.764.997
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|47.801.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,84
|243.067.333
|% 1,59
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9360
|16,9413
|% 0,68
|
|Euro
|17,5695
|17,5876
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,4080
|20,5103
|% 0,61
|
|Frank
|17,5746
|17,6804
|% 0,89
|
|Riyal
|4,5024
|4,5250
|% 0,81
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,69
|
|Altın Gr.
|984
|985
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.567
|6.658
|32,00
|
|Yarım
|3.214
|3.256
|16,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,15
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:01RTALB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 617 adet işlem
-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.09 ) 2, 609
-
11:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
11:00XU100
Endeks 2, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 5, 659.00 milyon TL de
-
11:00OYAYO
Yüzde 8.31 oranında artışla 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 396 adet işlem