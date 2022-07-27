***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.07.2022 14:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048068
BIST
15:092.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,27
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:0917,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:0918,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1505
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:09991,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,19
|Açılış
|: 991,16
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:07
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|134.105.918
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.902.301
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|56.635.608
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,36
|42.892.200
|% -7,45
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,70
|5.149.556
|% -3,83
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|KORDS
|46,18
|134.437.961
|% -3,67
|
|THYAO
|49,60
|2.302.744.273
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,75
|903.301.033
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|829.833.853
|% 0,63
|
|SISE
|21,20
|711.203.585
|% 0,76
|
|EREGL
|27,50
|604.174.260
|% -0,29
|
|EKGYO
|3,21
|829.833.853
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|317.134.716
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|903.301.033
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|363.727.506
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|112.976.127
|% 3,75
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9154
|17,9265
|% 0,38
|
|Euro
|18,2045
|18,2307
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,5440
|21,6520
|% 0,59
|
|Frank
|18,5396
|18,6513
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7561
|4,7800
|% 0,39
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|3,22
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.753
|27,00
|
|Tam
|6.681
|6.737
|24,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,29
|
Seans Raporu
15:07
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