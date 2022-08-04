***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.08.2022 10:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051709
BIST
10:152.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 37,47
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.722
En Düşük
2.701
10:1517,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9679
En Düşük
17,9146
10:1518,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0817
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3238
En Düşük
18,2123
10:151.024,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.024,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,23
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:15
|TMSN
|59,45
|90.971.603
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|52.237.510
|% 9,99
|
|YAYLA
|4,99
|13.334.307
|% 9,19
|
|YEOTK
|23,90
|47.792.036
|% 9,03
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|GRNYO
|3,24
|185.702
|% -4,99
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,30
|10.223.784
|% -4,73
|
|UFUK
|69,75
|113.556
|% -4,65
|
|CANTE
|66,25
|14.666.183
|% -3,50
|
|HEKTS
|36,30
|1.254.562.477
|% 2,20
|
|THYAO
|55,75
|881.521.905
|% 1,36
|
|SASA
|51,10
|296.171.134
|% 2,53
|
|SISE
|23,50
|284.408.205
|% 0,95
|
|EREGL
|28,08
|259.751.944
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,44
|169.206.042
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,20
|163.544.761
|% 1,27
|
|TSKB
|2,88
|108.385.105
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,88
|69.450.281
|% 2,73
|
|HEKTS
|36,30
|1.254.562.477
|% 2,20
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9658
|% 0,22
|
|Euro
|18,3034
|18,3238
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,7790
|21,8882
|% 0,32
|
|Frank
|18,5948
|18,7068
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,29
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|8,46
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,41
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.860
|6.924
|21,00
|
|Yarım
|3.343
|3.385
|10,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|0,28
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:29ZOREN
Yüzde 7.86 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 663, 442 adet işlem
-
10:28AKFGY
Yüzde 5.73 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 055, 128 adet işlem
-
10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, VESTL, KOZAL
-
10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, GUBRF, BIMAS
-
10:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 98 artarak (% 1.14 ) 2, 397