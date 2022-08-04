***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.08.2022 11:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051745
BIST
11:262.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 39,65
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
11:2617,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9786
En Düşük
17,9146
11:2618,3274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0853
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3274
En Düşük
18,2123
11:261.024,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.024,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,69
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KRPLS
|8,26
|55.194.268
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.909.802
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,01
|22.110.525
|% 9,63
|
|TMSN
|59,15
|256.269.331
|% 9,44
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,70
|27.359.899
|% -3,96
|
|SEGYO
|1,12
|85.987.117
|% -3,45
|
|GRNYO
|3,30
|1.630.585
|% -3,23
|
|KRSTL
|6,60
|18.962.365
|% -2,80
|
|HEKTS
|37,84
|1.865.380.696
|% 6,53
|
|THYAO
|55,70
|1.575.147.936
|% 1,27
|
|SISE
|23,66
|874.399.809
|% 1,63
|
|SASA
|50,80
|532.626.938
|% 1,93
|
|EREGL
|28,00
|495.544.136
|% 1,23
|
|ZOREN
|2,44
|266.114.991
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|333.517.017
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,95
|188.051.125
|% 6,56
|
|TSKB
|2,87
|233.008.993
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,12
|85.987.117
|% -3,45
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9531
|17,9790
|% 0,29
|
|Euro
|18,2995
|18,3211
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,7951
|21,9044
|% 0,40
|
|Frank
|18,6136
|18,7258
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,30
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,12
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.869
|6.931
|28,00
|
|Yarım
|3.347
|3.388
|13,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,51
|96,51
|-0,27
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39BIZIM
Yüzde 7.08 oranında artışla 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 684, 218 adet işlem
-
11:38YEOTK
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 804, 476 adet işlem
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 94 artarak (% 1.53 ) 2, 921
-
11:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ZOREN, EKGYO
-
11:36KLMSN
Yüzde 7.46 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 268 adet işlem